Аэрофлот начнет выполнять прямые рейсы на египетские курорты с 1-го октября

Летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы национальный перевозчик будет раз в день, ежедневно.

Авиасообщение с Египтом прерывалось в 2015-м, после теракта на борту рейса Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург, позднее его возобновили, но только с Каиром. О возобновлении рейсов стало известно в августе, первой их открыла авиакомпания «Россия». С 5-го октября по несколько рейсов в неделю на данных маршрутах запустит и S7.