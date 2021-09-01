В Ярославле на шоу в честь 20-летия военно-патриотического клуба показали перформанс с призывом убивать геев

На действо обратило внимание местное издание 76.ru

В какой-то момент одного из участников шоу, полуобнаженного, соратники подняли за руки и за ноги, положили ему на живот муляж белого кирпича с надписью «смерть (далее нецензурное слово на букву п)» и разбили его кувалдой. В зрительном зале в это время были дети. Основатель клуба Андрей Палачев заявил журналистам, что не видит в этом ничего ненормального.