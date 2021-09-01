Суд в Москве постановил выдворить из страны 14 мигрантов, задержанных после массовой драки в Сокольниках

Как рассказали в пресс-службе Преображенского суда, всех их признали виновными по статье «нарушение режима пребывания иностранцем», а некоторых – еще и по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, всем выписали штрафы по 5000-6000 рублей.

Драка приезжих из Средней Азии произошла 29-го августа. Это уже не первый подобный инцидент за последнее время – самым громким стала драка в районе Кузьминки, в которой участвовали около двух сотен мигрантов, депортировали в итоге более 40.