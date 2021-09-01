Футбольная Сборная России сыграет отборочный матч чемпионата мира с командой Хорватии

Это будет первая игра россиян под руководством нового тренера, Валерия Карпина. Сам он ранее заверил, что все спортсмены готовы к матчу, а ответственность за успехи и неудачи в каждой игре лежат на всех футболистах и тренерах.

Валерий Карпин сменил на посту главного тренера сборной Станислава Черчесова после неудовлетворительного выступления россиян на чемпионате Европы. Эта игра, как отмечает газета «Спорт-Экспресс». Пройдет также без капитана, поскольку Карпин не стал вызывать на матч обладателя капитанской повязки Артема Дзюбу