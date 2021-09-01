Акция в поддержку журналистов студенческого издания DOXA пройдет сегодня у здания Следственного комитета

Акцию анонсировали коллеги и соратники четырёх редакторов Doxa — Аллы Гутниковой, Владимира Метёлкина, Армена Арамяна и Натальи Тышкевич. Их обвиняют в вовлечении подростков в акции протеста, связанные с политиком Алексеем Навальным. Следствие настаивает на «совершении преступления группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело возбудили после ролика, в котором журналисты Doxa рассказали о праве людей на мирный протест и назвали незаконными угрозы отчисления студентов из вузов за участие в акциях. Обвиняемые, по словам их соратников в соцсетях, пойдут сегодня не в университет, а Следственный комитет знакомиться с последними томами своего дела. В связи с этим у здания СК объявили торжественную линейку. «Форма одежды школьная парадная или школьная протестная», — отмечается в анонсе. Напомню, четырем журналистам Doxa запрещено общаться между собой, пользоваться интернетом и получать корреспонденцию. Выходить из дома они могут только с 8 до 10 часов утра. Никто из журналистов вину не признал, их адвокаты требуют закрыть дело, называя несостоятельными доводы следствия.

Преследование сотрудников Doxa требовали прекратить более 250 ученых со всего мира и многие СМИ.