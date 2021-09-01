Власти США считают успешной операцию по выводу войска из Афганистана

А также эвакуацию оттуда граждан страны и некоторых афганцев. Американский президент Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон был готов к коллапсу прежнего афганского правительства. Хотя и рассчитывали на те силы безопасности, которые тренировали на протяжении 20 лет. Тем не менее, считает Байден, уход США из Афганистана завершает эру попыток «переустроить» другие страны. 30 августа американские власти завершили эвакуацию людей из кабульского аэропорта, тогда же последний американский военнослужащий покинул Афганистан.
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+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…