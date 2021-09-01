Власти США считают успешной операцию по выводу войска из Афганистана

А также эвакуацию оттуда граждан страны и некоторых афганцев. Американский президент Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон был готов к коллапсу прежнего афганского правительства. Хотя и рассчитывали на те силы безопасности, которые тренировали на протяжении 20 лет. Тем не менее, считает Байден, уход США из Афганистана завершает эру попыток «переустроить» другие страны. 30 августа американские власти завершили эвакуацию людей из кабульского аэропорта, тогда же последний американский военнослужащий покинул Афганистан.