Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской обл. проверяет обстоятельства скандального выступления юных десантников

Ранее сообщалось, что участники военно-патриотического клуба «Десантник» вынесли на сцену реквизит, где было написано пожелание смерти гомосексуалам. Как сказал детский омбудсмен Михаил Крупин агентству РИА Новости, пропаганда патриотизма и нецензурная брань – это два разнонаправленных вектора. В ярославскую полицию также направлена жалоба на выступление военно-патриотического клуба. Ее написал руководитель местного отделения организации ветеранов чеченской войны, пишет интернет-издание «Ярославль-онлайн». Члены организации расценили лозунг на реквизите как призыв к убийству.

