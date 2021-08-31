МХАТ имени Горького оставляет в своем репертуаре спектакль с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой

Художественный руководитель Эдуард Бояков сказал сегодня на сборе труппы, что доволен постановкой «Чудесный грузин», считает ее потенциальной удачей, хотя спектакль требуется доработать. Очередной показ запланирован в ноябре. В первый раз этот спектакль показали в начале июня. В нем рассказывается о молодых годах жизни Иосифа Сталина. Спектакль вызвал неоднозначную реакцию.