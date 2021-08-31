Сотрудники московского управления Роспотребнадзора опечатали цеха, которые снабжали рестораны на Патриарших прудах

В отношении компаний, которые организовали работу заготовочных цехов, составлены протоколы. Проверка проводилась после жалобы жителей на шум и запахи от работы цеха общественного питания, передает агентство «Москва». По словам специалистов, там зафиксированы многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.