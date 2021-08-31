Осужденный аспирант МГУ Азат Мифтахов рассказал, что в колонии у него отобрали почти всю одежду и книги

В письме, отрывки из которого публикует интернет-издание «Доха», Мифтахов скептически оценивает шансы выйти по УДО. Ранее стало известно, что его направили на тяжелую работу в деревообрабатывающем цеху. После этого сам Мифтахов рассказал, что ему улучшили условия содержания. Молодого человека приговорили к 6 годам лишения свободы по обвинению в нападении на офис партии «Единая Россия». Сам он вины не признал. В его поддержку выступали представители как российского, так и международного научного сообщества.
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+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»
Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…