Посольство Белоруссии в Москве отрицает возможное подписание дорожных карт по интеграции на встрече двух президентов

Посольство Белоруссии в Москве отрицает возможное подписание дорожных карт по интеграции государств на встрече двух президентов. В дипмиссии пояснили, что российские СМИ неверно поняли слова посла Владимира Семашко, передает белорусское агентство БЕЛТА. Там пояснили, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят 9 сентября в Москве белорусско-российские отношения, включая развитие Союзного государства.

