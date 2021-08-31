Президент США Джо Байден считает успешной операцию по эвакуации граждан из Афганистана

За время ее проведения были убиты 13 и ранены два десятка американских военнослужащих, сказал Байден в обращении к нации. Всего, по его словам, из Афганистана удалось вывезти подавляющее большинство американцев, которые выразили желание покинуть страны. Там остались еще 100-200, которые также стремятся выехать. Также Байден добавил, что он выполнял соглашение, которое с талибами заключил его предшественник, Дональд Трамп. Альтернативой ему была бы война. Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.
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