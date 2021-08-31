В Южном Китае обнаружили одно из древнейших доказательств употребления человечеством пива

Следы алкогольного напитка нашли в керамических сосудах при раскопках могильного кургана. Возраст находки – около девяти тысячи лет, передает агентство РИА Новости. По мнению исследователей, древнее пиво не было похоже по вкусу на современное. По всей видимости, он представлял собой слегка сброженный мутный сладковатый напиток.
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