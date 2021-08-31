В некоторых российских регионах, как говорят в Минздраве, отмечаются единичные случаи заражения коронавирусом.

В некоторых российских регионах, как говорят в министерстве здравоохранения, отмечаются единичные случаи заражения коронавирусом. Эти же регионы, как заверяют в ведомстве, лидируют по числу вакцинированных. Сейчас, как говорят чиновники, в стране преобладает индийский вариант инфекции. По их словам, вакцина «Спутник V» позволяет заразившемуся человеку избежать госпитализации.