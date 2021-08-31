ООН потребовала от российских властей прекратить использование закона об иностранных агентах против правозащитников

В обращении, которое опубликовано на сайте организации, говорится, что сама норма имеет расплывчатые формулировки, применяется произвольно и влечет за собой огромные штрафы. Слишком часто его используют для наказания журналистов и правозащитников за выполнение работы по мониторингу нарушений прав человека. Эти вопросы члены управления по правам человека неоднократно поднимали перед правительством России.