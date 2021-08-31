США и Украина планируют подписать соглашение о сотрудничестве в разработке вооружений, говорят в Вашингтоне

Кроме того, Киеву предоставят новый пакет военной помощи на сумму в 60 млн. долларов. Сюда входят поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin, сказали в министерстве обороны США. Там добавили, что Вашингтон поддерживает устремления Киева в НАТО и готовы подписать рамочное соглашение о реформах, которые необходимы Украине для членства, приводит агентство РИА Новости слова представителя Пентагона.