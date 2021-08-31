Новый президент Эстонии Алар Карис пообещал русскоязычным жителям страны говорить с ними на родном языке

На встрече с журналистами, которая состоялась сразу после его избрания, Карис отметил, что долго находился вне русскоговорящей среды и ему нужна практика. В то же время он намеренразговаивать с представителями общины в том числе и на русском языке. «Страну надо сшивать» сказал новый президент Эстонии. «Нитки и иголки у меня нет, но я постараюсь их найти». К потенциальной встрече с Президентом России Владимиром Путиным нужно очень серьезно готовится – заметил Карис, но для начал стоит понять, что мы хотим от разговора, потому, что без этого он теряет смысл. Директор национального музея был избран Президентом Эстонии в результате голосования в парламенте. Вот втором туре он остался единственным кандидатом и получил 72 голоса при восьми недействительных бюллетенях.



Президентские полномочия Алара Кариса будут длиться пять лет. Всего он может проработать в должности не более двух сроков.