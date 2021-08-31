Мундеп района Черемушки сообщила о своем увольнении за отказ регистрироваться в системе электронного голосования

Муниципальный депутат столичного района Черемушки Елена Селькова сообщила о своем увольнении за отказ регистрироваться в системе электронного голосования. Как рассказала «Эху Москвы» сама Елена Селькова, требование исходило лично от гендиректора учреждения, бывшего депутата Мосгордумы от «Единой России». Елена Селькова уверена, что поголовное принуждение работников бюджетной сферы к участию в электронном голосовании связано с сильными опасениями партии власти насчет явки и результатов выборов. Комментариев от ее бывшего работодателя пока не поступало.