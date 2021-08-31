Глава движения «Талибан», по данным индийских СМИ, может стать верховным лидером Афганистана

Помимо этого боевики, скорее всего, займут все ключевые места в новом правительстве.

олько возглавит государство, он также станет высшим политическим и религиозным авторитетом. Об этом индийскому англоязычному телеканалу Ньюс-18 рассказали осведомлённые источники. По их словам Афганистан возглавит нынешний руководитель талибов мулла Хибатулла Ахундзада. Отмечается, что он никогда не выступал на публике и где сейчас находится глава Талибана — неизвестно. Посты премьера, министров иностранных дел и обороны в новом правительстве тоже займут талибы, в том числе сыновья основателей движения. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на источник в рядах боевиков.

Движение Талибан в России признано террористическим и запрещено. Напомним, после взятия Кабула талибы обещали сформировать правительство, в которое войдут представители разных политических сил, и оно будет отражать интересы всех жителей страны. Позже боевики объявили, что руководить страной будет совет из 12 человек, в который войдут лидеры движения.

Талибы взяли Кабул без боя в середине месяца. После этого президент Афганистана Ашраф Гани и ряд высокопоставленных чиновников покинули страну. США полностью вывели войска из Афганистана в ночь на вторник, завершив 20-летнюю миссию.

Руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников считает, что вся власть в Афганистане сосредоточится в руках всего трех человек, и это может серьезно угрожать ситуации в стране и ее населению. Такое мнение Николай Плотников высказал в эфире телеканала РБК. Сравнивая сложившуюся ситуацию с Ираном, Николай Плотников отметил, что несмотря на религиозный характер государственного устройства, в Иране работают органы власти и в целом соблюдаются права человека, а в Афганистане таких перспектив не ожидается.