Reuters: Россиян-победителей токийской Олимпиады отправляют на недельный карантин перед встречей с президентом

Россиян-победителей токийской Олимпиады, как передает агентство Reuters, отправляют на недельный карантин перед встречей с президентом. Кроме того, у них возьмут не меньше 3-х тестов на коронавирус, рассказал один из спортсменов агентству. Встреча медалистов с Владимиром Путиным запланирована на 10 сентября. В Кремле такие меры предосторожности пока не комментировали. Между тем, известно, что 68-летний Путин ранее получил две дозы вакцины от коронавируса. До этого большую часть пандемии он руководил страной из своей резиденции, и все встречи по большей части проходили в формате видеоконференций.
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