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21:33, 31 августа 2021

Технический комитет участников Соглашения о заморозке нефтедобычи ожидает переизбытка предложений нефти в 2022 году

Технический комитет участников Соглашения о заморозке нефтедобычи ожидает переизбытка предложений нефти в следующем году. Свой прогноз члены комитета опубликовали в преддверии встречи министров стран-членов договора. Уже завтра планируют обсудить вопросы добычи на ближайшие месяцы. Ранее речь шла об увеличении объемов до сентября следующего года. В докладе комитета, который оказался в распоряжении агентства ТАСС, утверждается, что переизбыток предложения нефти в следующем году может составить 2,5 миллиона баррелей в сутки.  

По итогам встречи ОПЕК+ скорее всего останутся в силе прежние договоренности о росте добычи нефти. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy, эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин. «Сегодня со ссылками на источники близкие к ОПЕК расходились по СМИ различные полярные заявления. В одних говорилось, что нас ждет сейчас острый дефицит нефти, во-вторых говорилось, что у нас переизбыток нефти впереди. Поэтому, какое решение примут министры нефти ОПЕК+ пока неясно. Больше всего шансов, что они оставят в действии свои прежние решения, то есть, начиная с сентября общая добыча нефти стран альянса ОПЕК+ повысится на 400 тысяч баррелей в сутки», — сказал он.
М.Крутихин отметил, что по результатам встречи может измениться стоимость ценных бумаг. «По результатам встречи могут сработать алгоритмы на финансовом рынке, которые либо дадут команду продавать, либо дадут команду покупать, всевозможные бумажные документы поменяют цену и всем будет казаться, что цена физической нефти тоже поменялась», — заключил он. Очередная встреча ОПЕК+ по нефти пройдет 1 сентября. Нынешние условия сделки предусматривают увеличение добычи в течение следующих нескольких месяцев на 400 тысяч баррелей в сутки.


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