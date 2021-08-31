Несколько западных стран не смогли эвакуировать из Афганистана всех своих граждан

В Париже сегодня признали, что десятки французов остались в Кабуле так же, как и афганцы, которые работали с французскими военными и просили их вывезти из страны. В правительстве республики пообещали сделать все возможное, чтобы помочь желающим выбраться из Афганистана. По данным Берлина, в этой центральноазиатской стране остается еще около 300 граждан Германии, а тех, кто нуждается в помощи, может быть гораздо больше. Между тем, сама операция по эвакуации из Кабула завершена. Накануне последними из аэропорта афганской столицы вылетели американские военнослужащие.