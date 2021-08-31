Британские власти усыпили 8-летнюю альпаку Джеронимо несмотря на протесты общественности

Не так давно у животного обнаружили туберкулез крупного рогатого скота. Владельцы альпаки настаивали, что речь могла идти о ложноположительном результате, передает агентство Reuters. Петицию в защиту животного подписали более 140 тысяч человек. Защитники альпаки даже обращались к премьер-министру Борису Джонсону. Власти объясняли решение усыпить Джеронимо опасностью самой болезни.
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