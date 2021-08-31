Правительство Грузии отказалось от кредита Евросоюза на 75 миллионов евро

Эти средства предназначались для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. В кабинете министров объяснили свое решение тем, что грузинская экономика достигла существенного роста, республика стала сокращать внешний долг, и поэтому отпала необходимость получать новый кредит. В то же время в Тбилиси выразили благодарность Евросоюзу за уже оказанную помощь. Некоторые наблюдатели, как пишет интернет-издание «Грузия-онлайн», считают нынешний шаг правительства формальностью, поскольку сама программа помощи оказалась под угрозой из-за отказа властей выполнять договоренности с оппозицией.
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Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…