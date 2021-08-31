Мундеп московского района Черемушки утверждает, что ее уволили за отказ от регистрации на электронное голосование

Муниципальный депутат московского района Черемушки утверждает, что ее уволили за отказ от регистрации на электронное голосование. Елена Селькова написала на своей странице в Фейсбуке, что не так давно она устроилась на работу в одном из федеральных учреждений при Министерстве культуры. С ней заключили договор до конца августа, однако обещали продлить его бессрочно. Руководитель учреждения потребовал от сотрудников зарегистрироваться на электронное голосование. Селькова сообщила коллегам, что это требование незаконно, после чего сегодня ей выдали на руки трудовую книжку. Она считает, что случившееся является предметов разбирательства для Мосгоризбиркома и прокуратуры. Комментариев со стороны ее бывшего работодателя пока не поступало.