Пикеты у здания Правительства Москвы провели сегодня пациенты со спинально-мышечной атрофией

Они требовали предоставить им жизненно необходимые препараты, пишет «Новая газета». Сообщается, что с несколькими участниками пикетов встретился представитель мэрии. В результате чиновники пообещали ускорить процесс принятия решений по лекарствам. До этого один из пациентов со СМА подал в суд на Департамент здравоохранения столицы, однако его иск, а также иски еще троих человек, суд не стал удовлетворять.