Руководство Евросоюза обещает не допустить массовой миграции из Афганистана в Европу

Брюссель намерен в качестве одной из мер поддержать страны Центральной Азии, которые согласятся принимать беженцев, сказали сегодня в Совете ЕС. В свою очередь министры внутренних дел стран-членов Евросоюза пояснили, что если они и будут проводить операцию по эвакуации из Афганистана, то она будет носить точечный характер. Тем временем, руководство ООН предупреждает о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане. Там призывают обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к гуманитарной помощи.
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