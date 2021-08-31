Руководство Евросоюза обещает не допустить массовой миграции из Афганистана в Европу

Брюссель намерен в качестве одной из мер поддержать страны Центральной Азии, которые согласятся принимать беженцев, сказали сегодня в Совете ЕС. В свою очередь министры внутренних дел стран-членов Евросоюза пояснили, что если они и будут проводить операцию по эвакуации из Афганистана, то она будет носить точечный характер. Тем временем, руководство ООН предупреждает о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане. Там призывают обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к гуманитарной помощи.