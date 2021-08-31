Президент Узбекистана признал лидеров басмачей борцами за независимость

Президент Узбекистана, как пишет интернет-издание «Медиазона. Центральная Азия», признал лидеров басмачей борцами за независимость. Речь идет о тех, кто было репрессирован в 20-30-е годы. Некоторых из них, в том числе и руководителя басмачества Ибрагимбека Чакабаева, не так давно реабилитировал Верховный суд Узбекистана. По мнению Шавката Мерзиеева, почти сто лет назад были репрессированы лучшие представители узбекского народа. Тоталитарному режиму, добавил президент, не нужны были умные люди. Басмачи на протяжении почти двух десятков лет боролись с советской властью в Средней Азии. По официальной версии движение было ликвидировано в середине 30-х годов.
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