Коллегия присяжных признала виновным красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова по делу о двойном убийстве

Также они пришли к выводам, что обвиняемый не заслуживает снисхождения. По версии следствия, в середине 90-х годов Быковым и одним из членов его преступной группы произошел конфликт. Тогда он приказал убить этого человека и его близкого друга. Быков больше года находится в СИЗО, он вины не признает. Оглашение приговора ему назначено на пятницу.