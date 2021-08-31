Власти США заверяют, что талибы не смогут использовать оставленное в Кабуле американское военное оборудование

Это касается как военного автотранспорта, так и летательных аппаратов, сказал представитель Пентагона телеканалу CNN. В аэропорту Кабула, добавил он, осталось лишь несколько пожарных машин и погрузчиков, которые находятся в рабочем состоянии. До этого в Вашингтоне обещали уничтожить часть военного снаряжения, которое американские военные не смогут вывести из Афганистана. Между тем, ранее сообщалось, что группировке «Талибан», которая признана в России террористической и запрещена, досталось американское вооружение на десятки миллиардов долларов.