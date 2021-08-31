В ярославскую полицию направлена жалоба на выступление военно-патриотического клуба с агрессивным лозунгом против ЛГБТ-сообщества. Жалобу написал руководитель местного отделения организации ветеранов чеченской войны, пишет интернет-издание «Ярославль-онлайн». Члены организации расценили лозунг на куске камня, который использовался в качестве реквизита, как призыв к убийствам. Более того, подчеркнул автор жалобы, он считает недопустимым подобное поведение участников выступления перед детьми, которые находились в зале. Организаторы выступления в свою очередь не увидели в произошедшем ничего предосудительного и предложили считать это шуткой.
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