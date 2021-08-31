Консул из КНДР погиб в ДТП в Амурской области

Помимо него, скончался еще один пассажир машины, которая попала в аварию, передает агентство «Интерфакс». Местная пресса пишет, что внедорожник, в котором находился дипломат, съехал с трассы и опрокинулся. Водитель, который не справился с управлением, по предварительным данным. остался жив. О других подробностях аварии не сообщается.