Строительство газопровода «Северный поток-2» вступает в завершающую стадию, сказали сегодня в «Газпроме». Компания завершает пуско-наладочные работы на первой нитке трубопровода. В Москве предполагают, что до конца года по нему могут поставить в Европу более 5,5 миллиардов кубометров газа. Ранее в августе президент Владимир Путин говорил, что осталось проложить около 15 километров на морском участке трубопровода. Против этого проекта выступают Соединенные Штаты. Вашингтон считает, что он усилит зависимость Европы от Кремля. В Москве эти обвинения отвергают.