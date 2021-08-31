Немецкие социал-демократы лидируют в опросах избирателей за 4 недели до парламентских выборов

По данным исследования Института общественного мнения Forsa, СДПГ поддерживает почти четверть избирателей и только каждый пятый — нынешний правящий блок ХДС/ХСС. Примерно на 3% от партии уходящего канцлера Ангелы Меркель отстают «зеленые». Голосование пройдет в ФРГ 26 сентября.