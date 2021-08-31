Евросоюз планирует обсудить вопрос о расселении афганских беженцев на специальном форуме

Он должен пройти в следующем месяце, рассказали в Брюсселе. На мероприятии будет поднят вопрос о приоритетах и поиске долгосрочных решений для наиболее уязвимых категорий афганских граждан, особенно для женщин и детей, рассказали в Еврокомиссии. В свою очередь министры внутренних дел стран ЕС заверили, что они не допустят массового наплыва мигрантов из Афганистана. Дальнейшая эвакуация будет носить точечный характер.