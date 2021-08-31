Осень в Москве и Санкт-Петербурге, по данным Гидрометцентра, начнется с температуры ниже климатической нормы

При этом заметное понижение температуры будет ощущаться, начиная с четверга. Это связывают с приходом циклона. День знаний в столичном регионе ожидается теплым и дождливым, говорят метеорологи. В регионах восточнее Волги температура в первые сентябрьские дни ожидается выше или около климатической нормы.