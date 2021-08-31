Человеческий фактор стал причиной недавнего инцидента с аппаратом «Наука» на МКС, говорят в Роскосмосе

Причина в том, что персонал не выполнил необходимые действия после стыковки модуля со станцией, пишет официальный журнал госкорпорации «Русский космос». Ранее специалисты говорили, что причиной стал кратковременный сбой программного обеспечения. Из-за нештатного срабатывания двигателей на аппарате «Наука» станцию развернуло на 45 градусов. Для того, чтобы восстановить ее положение, пришлось задействовать двигатели других модулей. Никто не пострадал.