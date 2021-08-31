Хамовнический суд Москвы рассмотрит дело женщины, которая выбросила младенца в мусорный бак

По данным следствия, обвиняемая, которой 41 год, является гражданкой одной из стран ближнего зарубежья. В середине августа она родила прямо на улице девочку, после чего оставила его в мусорном контейнере. Ребенка госпитализировали. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, передает агентство «Москва». Как сказали в прокуратуре, экспертиза уже установила, что у обвиняемой нет проблем с психикой.

