Московский суд принял решение о выдворении из России 14 граждан стран Средней Азии за участие в массовой драке

Суд признал их виновными в нелегальной трудовой деятельности. В минувшую субботу в полицию поступило сообщение о конфликте на Бабаевской улице в Сокольниках. Сообщалось о том, что в нем участвуют приезжие из среднеазиатских стран. По некоторым данным, всего было задержано около 150 человек. Это не первая массовая драка между мигрантами в Москве с начала лета.