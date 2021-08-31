Минздрав: Пациенты, которые перенесли коронавирус, еще полгода могут сталкиваться с его последствиями

Пациенты, которые перенесли коронавирус, еще полгода могут сталкиваться с его последствиями, говорят в Министерстве здравоохранения России. Глава ведомства Михаил Мурашко предупреждает, что в первую очередь речь идет о риске смерти. Некоторые симптомы, добавил Мурашко, остаются с пациентами в течение 8 и даже 9 месяцев после болезни.