Российские авиакомпании в октябре возобновляют полеты на курорты Египта

Об открытии продаж билетов на рейсы объявили «Аэрофлот» и S7. Российские власти в начале августа приняли решение возобновить авиасообщение после почти 6 лет перерыва. Полеты были приостановлены после взрыва на борту самолета «КогалымАвиа», который летел в Санкт-Петербург.