Кандидат от РПСС Потапенко ожидает снятия с выборов по иску ЦИКа

Кандидат от РПСС, бизнесмен, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Дмитрий Потапенко ожидает снятия с выборов по иску ЦИКа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ожидания от суда у меня совершенно понятные, скорее всего, это будет снятие с выборов. По поводу претензий, так называемого «избиркома»: у меня в руках 600 страниц, ни одна из этих бумаг не имеет отношения к Центральному банку. То, что я успел посмотреть – это обвинение на основании таблички Excel, так у нас готовятся документы по суду», — сказал он.

Д.Потапенко отметил, что обвинение его и еще 700 кандидатов во владении иностранными акциями является передергиванием.

«Касаемо «Яндекса» и «Сбербанка» у них одно из подразделений находится в Нидерландах – это свойство российского рынка, он настолько мелкий, что привлечь сюда крупные средства невозможно. В таком случае у нас покупка в магазине «Пятерочка», «Магнит» и проезд на «Яндекс.Такси» должен приравниваться к финансированию иностранных активов, по причине того, что владельцем всего этого являются голландские компании. Снимают людей, которые хоть как-то могут составить конкуренцию единороссам. Это передергивание: из депозитарных расписок в акции, ЦИК таким образом позволяет расправляться с людьми», — сказал он.

Кандидат на выборы в Госдуму также добавил, что ЦИК рассылает списки владельцев иностранных активов, не защищая данные.

«Это люди, пораженные в избирательных правах, потому что им, чтобы выдвигаться, нужно закрывать инвестиционный счет. Представители избиркома рассылают эту табличку Excel везде. Мои данные и данные всех остальных есть в открытом доступе, причем незаверенные ничем, там можно нарисовать что угодно», — заключил он.

Судебное заседание по иску ЦИКа о снятии Дмитрия Потапенко с выборов состоялось сегодня, при этом его самого уведомили о суде накануне.

По словам бизнесмена, ЦИК разослал всем российским партиям список из 700 кандидатов, которые имеют иностранные активы. Согласно позиции ЦИК, это запрещено российским законодательством.