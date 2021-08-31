Политик Алексей Навальный получил в колонии Владимирской области уже три десятка выговоров

Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

За решёткой Алексей Навальный находится полгода, за это время он получил массу выговоров. Сотрудники наперебой докладывают о якобы ужасном поведении заключённого. Содержание одной из таких бумаг приводится в инстаграме политика. Навальный уточнил: этот выговор ему вынесли давно, он цитата «совершил круг по тюремным заведениям Владимирской области». В бумаге сказано, что осуждённый Навальный при входе в кабинет, куда его вызвали для объявления выговора, не представился и нецензурно выругался. Заключённый при этом демонстративно снял куртку и затем без разрешения вышел из кабинета, утверждают тюремщики. Нецензурное слово из пяти букв, которое якобы произнёс Навальный в выговоре написано с ошибкой, он попросил подписчиков предложить свой вариант. На прошлой неделе Навальный письменно ответил на вопросы газеты New York Times. Жизнь в колонии оппозиционер назвал американскими горками, где ему могут вынести за месяц 28 выговоров, а могут оставить в покое. Он оценил риск того, что его могут убить в колонии как 50 на 50 и назвал психологическим насилием обязательный восьмичасовой просмотр государственного телевидения. Во время этого нельзя спать или заниматься своими делами, отметил политик.

Навальный попал в колонию после того как ему заменили условный срок по делу Ив Роше реальным заключением. Этому предшествовало возвращение политика в Москву из Германии, где он почти полгода лечился после отравления боевым веществом в России. Структуры политика властями признаны экстремистскими и запрещены.