Хабаровский оленевод неделю шел пешком в полицию, чтобы сознаться в преступлении

Он проходит по делу об убийстве 3-х человек. Рассказали в региональном управлении следственного комитета. По данным властей, в результате ссоры на одной из ферм в Охотском районе на северо-востоке Хабаровского края подозреваемый застрелил своего знакомого и 2-х женщин, которые находились в помещении. Конфликт произошел во время распития спиртного.