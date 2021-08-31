Минздрав: У перенесших коронавирус почти полгода сохраняется высокий риск смерти

У перенесших коронавирус почти полгода сохраняется высокий риск смерти, говорят в Министерстве здравоохранения России. Речь идет о возможном образовании тромбов, а также поражении нервной и сердечно-сосудистой системы. Высокий риск сохраняется в первую очередь для людей старшего возраста, предупреждают в ведомстве. Отдельные симптомы могут сохраняться до 8-9 месяцев. В этой связи в Министерстве рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию.