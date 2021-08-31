Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о строительстве 5 атомных энергоблоков

Их должны возвести на Хмельницкой АЭС. О подписании соответствующего меморандума объявил сегодня президент страны Владимир Зеленский. Стоимость проекта составляет 30 миллиардов долларов. Сейчас на атомной электростанции работает 2 энергоблока. Ранее Украина начала закупать у США топливо для своих АЭС. Россию, которая ранее поставляла все необходимое для работы станций, предупредили, что это может создать угрозу работе АЭС.