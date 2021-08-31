Правительство Польши просит президента ввести чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Это связано с возросшим количеством нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в республику с белорусской территории. По оценке кабинета министров, ежедневно такие попытки предпринимают от 100 до 250 человек. Ранее польские власти начали строить стену на одном из участков границы. Кроме того, для охраны своих рубежей Польша направила военных. Запад обвиняет белорусское руководство в том, что оно использует ситуацию с мигрантами как инструмент давления на соседние государства. В Минске это отрицают.
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