Московская полиция ищет злоумышленников, которые испортили сотни электросамокатов

Сумма ущерба сейчас устанавливается.

По данным МВД, атаке подверглись самокаты модели популярной модели Ninebot Стоимость одного экземпляра достигает 65 тысяч рублей. Скутеры находились на специальных парковках возле главного входа в Парк Горького и рядом с метро «Октябрьская» на Ленинском проспекте. Силовики говорят, что 26 августа электронные панели устройств обмазали липким маслянистым солидолом, таким образом сделав их на время непригодными для эксплуатации.

Самые большие потери, судя по всему, понесла компания Whoosh. Ее представитель заявил о пяти сотнях испорченных самокатах. Среди потерпевших – крупнейшие прокатные компании, вроде «Яндекса» и Urent. У них на двоих были испачканы еще около трехсот устройств. Полиция уже получила фотография злоумышленников вместе с коллективным заявлением о совершении преступления. В порче участвовали трое неизвестных. Их личности установлены, но мотивы неизвестны, говорят в компании Whoosh.

Сотрудник парковочной станции на Крымском валу рассказал «Эху Москвы», что «пострадавшие» самокаты пришлось полдня оттирать антисептиками, после чего они снова стали доступны для аренды.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников тем временем предлагает внести изменения регионального законодательства, чтобы устранить разногласия пользователей электросамокатов и пешеходов. Он напомнил о сборе предложений от граждан и экспертов для снижения травматизма с использованием подобных устройств.