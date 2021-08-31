В Петербурге сегодня объявили банкротом компанию «Метрострой»

Его заменит новое совместное предприятие Смольного и банка ВТБ «Метрострой Северной столицы».

Решение о банкротстве компании Метрострой принял арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. При этом ни резолютивную, ни мотивировочную части решения суд еще не опубликовал. Заседанию предшествовало собрание кредиторов, которые также проголосовали «за» банкротство. Им предприятие должно более 6 миллиардов рублей. Продажей имущества займется управляющая Светлана Судья. Она сказала изданию «Деловой Петербург», что в ближайшее время не будет комментировать продажу активов предприятия. Накануне вице-губернатор Петербурга, который курирует транспортное строительство, Максим Соколов встретился с сотрудниками «Метростроя». Чиновник заверил их, что город полностью контролирует процесс банкротства, а также переход коллектива целыми подразделениями в новую компанию «Метрострой Северной столицы». Как следует из ответов на вопросы работников, названия должностей, и оклады в 90 процентов случаев останутся прежними. Предусмотрен социальный пакет в который войдут добровольное медицинское страхование, компенсация проезда и материальная помощь, например, на свадьбу или рождение ребенка. Также в новую компанию частично перейдет и имущество Метростроя, сказал 78 телеканалу Максим Соколов.

Метрострой Северной столицы администрация Петербурга создала совместно с банком ВТБ. В следующем году на эти цели в Северной столице выделят почти 30 миллиардов рублей, в три раза больше, чем в этом.

Всего предполагаемый объем финансирования строительства петербургской подземки по Адресной инвестиционной программе составляет почти 130 миллиардов рублей.