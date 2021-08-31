Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» после 12-летнего перерыва.

Криштиану заключил контракт с МЮ сроком на два года с правом продления еще на один. Клуб заплатит Ювентусу 15 миллионов евро, причем частями. Если же Роналду будет также хорош, как и в Турине, за который он забил в прошедшем сезоне 29 голов, сумма увеличился еще на 8 миллионов. Роналду – воспитанник лиссабонского Спортинга, но выдающимся игроком он стал именно в Манчестере, что и подтвердил наполненным эмоциями текстом в своем инстаграме. «Мой первый чемпионат, первый кубок, первая Золота бутса и первый Золотой мяч – написал Роналду – Я вернулся туда, где мое место. Давайте сделаем это снова! Это для вас, сэр Алекс добавил он» С, ушедшим на покой легендарным тренером Фергюсоном форвард успел переговорить в прошлую пятницу. Пока история даже чересчур красива, но если у команды с португальцем в составе ничего не получится она заметно потеряет в красках. Впрочем, хуже не будет. После ухода Фергюсона Манчестер ни разу не становился чемпионом. В состоянии ли Роналдо стать ключевой фигурой в 36 лет – сейчас невозможно предсказать. Кстати, с нынешним тренером МЮ норвежцем Оле-Гунаром Сульшером Роналду играл вместе 4 года.

Криштиану Роналду – легенда мирового футбола. Пять раз он получал Золотой мяч, как лучший футболист мира. Он выигрывал все возможные командные титулы, кроме Кубка Мира.